Rapina record a una tabaccheria di San Cipriano d’Aversa, dove un uomo armato di coltello nell’agosto scorso ha portato via 20mila euro. I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Casal di Principe hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo indagato per il reato di rapina a mano armata.

San Cipriano d’Aversa, rapina record in tabaccheria: porta via 20mila euro. Arrestato

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio GIP del Tribunale di Napoli Nord, arriva al termine di un’articolata attività investigativa che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo – con il volto travisato e armato di coltello – avrebbe fatto irruzione nella tabaccheria, minacciando il titolare e costringendolo a consegnare l’incasso giornaliero, pari a circa 20.000 euro, di cui 18.000 in contanti e circa 2.000 in gratta e vinci. Il quadro indiziario, definito dagli inquirenti come “grave e coerente”, ha portato il Gip a disporre la misura cautelare in carcere nei confronti del sospettato.