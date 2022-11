Emergono nuovi dettagli sul caso del bambino di dieci anni che ha contratto la salmonella dopo aver ingerito un wurstel infetto. Il piccolo proveniva da Salerno e avrebbe mangiato un hot-dog al chiosco dello zoo di Napoli, a Fuorigrotta. Una volta rientrato a casa avrebbe accusato vomito e febbre.

Salmonella, chiuso chiosco dello zoo di Napoli

La notizia risale a circa una settimana fa. Come spiega Il Mattino, il minore si è sentito male, al punto da richiederne il ricovero all’ospedale Ruggi di Salerno. Sintomi simili sono stati accusati anche dal fratellino di 10 mesi, anche lui vittima dell’infezione evidentemente trasmessa per via oro-fecale a causa di oggetti e alimenti contaminati.

Scattato il ricovero del bambino di 10 anni, in ospedale sono partiti diversi test infettivologici per individuare l’origine della tossinfenzione. L’esame ha dato subito esito positivo alla salmonella. Il personale medico ha dato così notizia all’Asl per avviare le indagini epidemiologiche. Le autorità sanitarie dell’Asl Napoli 1 sono risalite al chiosco dello zoo di Fuorigrotta, che vendeva hot-dog con wurstel contaminati. Gli ispettori hanno prima sospeso le attività di ristorazione e infine sequestrato le derrate presenti in esso per le analisi del caso.

A seguito dei controlli analitici condotti dal laboratorio specializzato dell’Istituto Zooprofilattico è arrivata la conferma, nella giornata di ieri, della presenza del microrganismo. Da qui l’immediato allerta epidemiologica scattato in tutta la regione Campania. La Asl Napoli 1 e anche le altre competenti per il territorio a nord e sud di Napoli, comprese le altre quattro delle altre province della regione,

Sequestri anche a Caserta

Dopo la notizia del bambino di dieci anni, è scattato l’allarme anche a Caserta. L’Asl, come già anticipato ieri, ha ritirato nella giornata alcuni lotti di wurstel dai supermercati a seguito di una serie di campioni eseguiti dai servizi veterinari ed inviati all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Si tratta di Wurstel Lecock di pollo e tacchino Scarlino in confezione da 10 unità da 100 grammi con scadenza 2 marzo 2023, prodotto da un salumificio di Lecce e distribuito in molti esercizi di vendita nel territorio della Campania e della provincia di Caserta.