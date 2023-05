Salerno. Oltre 50 persone indagate, a diverso titolo, per associazione e finalizzata al traffico di stupefacenti e per associazione per delinquere finalizzata all’introduzione e all’uso in carcere di telefoni cellulari.

Salerno, traffico di droga e telefoni in carcere: 56 indagati

La Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 56 soggetti. I fatti sono avvenuti all’interno della Casa Circondariale di Salerno.

