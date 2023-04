Una cena in casa finisce in tragedia nel pomeriggio di ieri. Una donna di 52 anni è rimasta soffocata da un boccone di mozzarella ed è morta sotto gli occhi del marito. E’ successo a Salerno, in via Trento.

Salerno, soffocata da un boccone di mozzarella: muore davanti al marito

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto durante l’orario di pranzo. La 52enne era col marito e stava mangiando della mozzarella. Avrebbe ingerito un boccone che però le è andato di traverso. La donna ha accusato gravi difficoltà respiratorie. L’uomo ha provato ad aiutarla, per poi chiamare immediatamente i soccorsi.

I sanitari del 118, però, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Il suo cuore infatti aveva già smesso di battere. Successivamente sono giunte le forze dell’ordine per fare luce sulla vicenda. Ascoltato dagli investigatori, il marito ha spiegato che la donna aveva appena ingerito un pezzo del latticino; con tutta probabilità è stato quello a bloccarle la trachea, causando prima l’asfissia e poi il decesso.