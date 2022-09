Stava rientrando da una serata con gli amici in via Allende. Emanuele Colonnese (per tutti Manuel), 18 anni, si è spento dopo un incidente in scooter avvenuto al termine di un sabato sera all’insegna del divertimento. La stessa strada dove ha trascorso le ultime ore della sua vita si è trasformata nel teatro del suo fatale sinistro.

Salerno, incidente in via Allende: oggi i funerali di Emanuele Collonese

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro. Sono le 5 e 30. Manuel esce dal locale, sale in sella al suo scooter e si dirige a casa. Farà pochi metri, perché dopo un po’ sbanda e si schianta contro un palo dell’illuminazione pubblica. Forse un malore, forse un colpo di sonno. Non è chiaro cosa lo abbia spinto fuori carreggiata. A notare il suo corpo riverso a terra alcuni automobilisti di passaggio, che hanno subito allertato i soccorsi. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Ad incidere sullo sbandamento che ha provocato l’incidente potrebbe essere stato anche l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Per lui, però, non c’è stato niente da fare. Sarebbe morto sul colpo. Dopo gli accertamenti tecnici e un esame esterno della salma, il corpo è stato restituito alla famiglia, originaria di Molina di Vietri, la frazione collinare di Vietri sul Mare, porta di accesso alla costiera amalfitana. I funerali di Manuel saranno celebrati nella mattinata di oggi, lunedì 5 settembre, alle 10 presso la chiesa di San Giovanni Battista.

Il precedente

C’è un filo sottile che unisce l’incidente di Emanuele Colonnese con quello di Marcello Cardamone, il barman di Cava de’ Tirreni morto pochi giorni fa a bordo della sua moto: entrambi stavano rientrando a casa. Il primo era di Molina di Vietri, il secondo è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Molina. Il tema della sicurezza stradale è diventato di stringente attualità nel salernitano anche dopo il decesso della donna brasiliana investita sul lungomare del capoluogo.