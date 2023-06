Svegliati nel cuore della notte da un fedele particolarmente molesto. E’ successo a Salerno, nel quartiere Carmine, dove un uomo ha deciso di ascoltare le preghiere diffuse da “Radio Maria” a tutto volume.

Salerno, ascolta Radio Maria ad alto volume di notte e sveglia tutto il quartiere

Teatro della vicenda è il quartiere Carmine a Salerno. Un lettore ha segnalato l’episodio alla redazione di Salernonotizie: “Questa notte intorno alle 3, un (o una) residente del quartiere, ha avuto la bella idea di diffondere le preghiere di radio Maria o simili attraverso un altoparlante collocato su un balcone o una finestra”.

Cori e preghiere come “Ave Maria” e “Padre Nostro” sparati ad alto volume che hanno svegliato decine di residenti, alcuni dei quali hanno provato a contattare invano le forze dell’ordine confidando nell’intervento della forza pubblica. Nonostante le ore insonni, in molti questa mattina si sono svegliati ugualmente per andare a lavoro. Una disavventura notturna sulle frequenze di Radio Maria.