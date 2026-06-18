Rocco Barocco apre store ad Aversa dedicato agli accessori

Ha aperto ieri il suo nuovo store Roccobarocco ad Aversa. Uno spazio interamente dedicato agli accessori. Il design della boutique è un manifesto d’estetica: linee essenziali e sofisticate si fondono in un gioco cromatico iconico dominato dal bianco, dal nero e dal rosso fuoco, i colori simbolo della Maison. Ogni dettaglio è studiato per trasformare lo shopping in una vera e propria fashion experience immersiva, dove l’accessorio diventa il protagonista assoluto del look.

Madrina della serata Marisa Laurito, legata a Rocco Barocco da oltre 40 anni. E’ stato il suo stilista nelle occasioni professionali più importanti della sua vita artistica.