Prima riunione informale tra il neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la giunta regionale a Palazzo Santa Lucia. L’incontro si è tenuto oggi. “Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi – ha detto il presidente Fico -. Abbiamo avviato un percorso che non nasce oggi ma è un ulteriore tassello dell’impegno che come coalizione abbiamo già deciso di intraprendere e che ora si consolida grazie alla squadra di governo”.

Roberto Fico, primo incontro con la giunta a Palazzo Santa Lucia: “Metteremo in primo piano interesse collettivo”

“Focalizzeremo gli sforzi sulle priorità della Campania, dal rafforzamento della sanità al miglioramento del sistema dei trasporti e al supporto alle imprese, dalla tutela dell’ambiente al contrasto alle diseguaglianze, mettendo in primo piano l’interesse collettivo”, ha proseguito Fico. “Lo faremo con serietà e determinazione con un lavoro quotidiano, basato sull’ascolto e sulla responsabilità con lo sguardo sempre puntato sulla difesa dei diritti delle persone”, ha concluso il governatore campano.