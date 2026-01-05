Rissa nella notte alla metro Bagnoli-Agnano: arrestati quattro uomini, sequestrati coltelli e bastoni

Paura nella notte a Bagnoli, dove una violenta rissa è scoppiata nei pressi della stazione della metropolitana Bagnoli-Agnano. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri dopo un intervento tempestivo.

La rissa e il sequestro delle armi

Erano circa mezzanotte quando i carabinieri della stazione di Bagnoli, mentre percorrevano viale della Liberazione, hanno udito forti urla provenire dall’area della stazione metro Bagnoli-Agnano. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno accertato che era in corso una rissa violenta tra due cittadini tunisini e due cittadini russi. I carabinieri sono riusciti a sedare lo scontro e a bloccare tutti e quattro i soggetti coinvolti. Durante le operazioni sono stati sequestrati bastoni in legno e coltelli, utilizzati nel corso della lite. Fortunatamente, nonostante la violenza dell’episodio, non si registrano feriti gravi.

Chi sono le persone arrestate

I quattro uomini arrestati hanno età comprese tra i 20 e i 52 anni: i due cittadini tunisini hanno 20 e 25 anni; i due cittadini russi hanno 43 e 52 anni. Tutti sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le cause della lite: alcol e futili motivi

Secondo i primi accertamenti, la rissa sarebbe scaturita per motivi futili, aggravati dall’assunzione eccessiva di alcol. Una discussione degenerata rapidamente in violenza, senza ragioni concrete e rimaste irrisolte. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle ore notturne nella zona di Bagnoli e nei pressi delle stazioni della metropolitana, luoghi spesso frequentati anche nelle ore serali.