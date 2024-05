L’arte del risparmio è contraddistinta dalla quantità di strategie che si possono adottare: non solo per acquistare vestiti griffati, voli aerei o pacchetti vacanza, ma anche per partecipare agli eventi preferiti, visitare una mostra o un museo, o seguire la propria squadra del cuore e i più importanti spettacoli sportivi del momento.

Risparmia sui tuoi artisti preferiti con sconti esclusivi sui biglietti dei concerti

Ma come si fa ad ottenere biglietti d’ingresso meno cari? Per fortuna grazie a un codice sconto ticketone si ha vita facile, ma oltre a ciò possiamo sfruttare altri trucchi e sistemi efficaci.

Le persone tendono a pensare che in vista di un grande concerto i promoter applichino prezzi molto alti per assicurarsi anticipi sostanziosi sul totale finale degli incassi. Da un lato ciò è vero, ma è anche vero che gli stessi promoter non amano le sale dei concerti deserte o gli stadi mezzi vuoti.

Quindi, invece di farsi “spaventare” dal fatto che al prossimo concerto del nostro artista preferito chiederanno un “salasso”, puntiamo sulla strategia; seguendo attentamente il sito o il canale che promuove l’evento, potremo sicuramente incappare in qualche offerta, magari limitata ad un solo giorno, e per un numero limitato di biglietti.

Proprio come accade anche per i voli aerei, inoltre, esistono delle regole semplici che permettono di risparmiare sul costo totale. Di solito si trovano più occasioni (e quindi anche più scelta, ad esempio, per quanto riguarda eventuali posti a sedere e file di poltroncine) durante i giorni della settimana. Meglio evitare, quindi, di acquistare i biglietti durante il weekend, quando sia il flusso al botteghino che nei portali online può addirittura rallentare le procedure d’acquisto, con tutti i disagi che si possono immaginare.

E proprio dal punto di vista delle piattaforme online, è chiaro che il risparmio è assicurato a prescindere se ci si rivolge a quelle ufficiali. Purtroppo le fregature sono sempre dietro l’angolo, ed è meglio investire qualche euro in più piuttosto che gettare al vento dei soldi per biglietti “fantasma”. Fortunatamente, d’altro canto, esistono piattaforme sicure dove è possibile trovare i biglietti dei concerti e di vari tipi di eventi scontati. E non dimentichiamoci che proprio su ticketone – sebbene in questo caso il prezzo iniziale del biglietto non può scendere – è disponibile l’accesso a fansale, che fa incontrare la domanda con l’offerta di chi aveva già acquistato un biglietto ma non può più partecipare all’evento.

Naturalmente, a seconda del tipo di evento di cui si desidera acquistare il biglietto, bisogna anche tener conto delle tempistiche. Ad esempio, possiamo giocare d’anticipo e acquistarlo – proprio come accade per i voli o i viaggi – in prevendita, occasione durante la quale spesso si ha il risparmio sotto una forma diversa, come ad esempio l’accesso col saltalafila o extra di vario genere, come l’incontro con gli artisti o il firmacopie.

Potendo poi organizzare la visita al museo, la partecipazione al concerto, alla gara di moto o alla partita di calcio, si può approfittare di molte offerte ad hoc; infatti, sia nelle biglietterie online che nei siti di viaggio, si trovano spesso offerte combinate, come per esempio hotel+ingresso, o ingressi multipli a prezzi inferiori, basti pensare ai parchi a tema che adottano sempre questa forma di promozione.

Non resta dunque che organizzarsi un po’, sfogliare i calendari dei nostri eventi preferiti e cercare il modo più conveniente per acchiappare al volo i biglietti. Ricordando che la cosa più importante è vivere il momento in tutta la sua interezza, gustandosi un’esperienza piacevole, divertente e appagante, da soli o in compagnia.