Si è tenuto nel pomeriggio in aula consiliare, a Giugliano, un incontro con i vertici della Protezione Civile e la cittadinanza sull’esercitazione per rischio vulcanico che si terrà il 12 ottobre.

Rischio Vulcanico, incontro al Comune di Giugliano in vista dell’esercitazione del 12 ottobre

Anche parte di Giugliano è interessata, precisamente il territorio di Licola. L’11 ottobre i cittadini riceveranno un messaggio da It-Alert, intorno alle ore 17, che avvisa dell’esercitazione per rischio “pre-eruttivo”.

“Simuleremo la fase di allarme e il 12 ottobre la cittadinanza tutta è invitata all’esercitazione, recandosi nelle zone d’attesa da cui poi testeremo il piano dell’allontanamento da tutta la zona rossa”, ha precisato Luigi D’Angelo, direttore ufficio emergenza dipartimento nazionale protezione civile.

Il giorno dopo, poi, saranno chiamati a simulare l’emergenza recandosi presso l’area di attesa che è allo Champs Elysees per poi prendere un pullman che li porterà nell’area di incontro che è Villa Literno. Una volta arrivati nel comune del Casertano, i residenti dovrebbero prendere un treno per la regione gemellata. Durante l’esercitazione non è prevista quest’ultima parte.