È stato chiuso per meno di due mesi ma il suo manto era condizioni più che critiche da anni, ha riaperto oggi in una veste completamente rinnovata il ponte che collega Cesa a Sant’Antimo. Un asse viario fondamentale non solo per i residenti dei due comuni ma per tutti i cittadini abituati a spostarsi tra l’area nord di Napoli e sud di Caserta.

La città metropolitana di Napoli sosteneva infatti che fosse interamente di proprietà della provincia di Caserta, mentre quest’ultima che ne fosse proprietaria solo in parte. Ora la diatriba è risolta e i lavori sono stati conclusi.

La pubblica illuminazione così come l’abbellimento con fiori o piante sarà a carico del comune di Cesa.