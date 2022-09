Ha parcheggiato il suo Suv sopra alle strisce pedonali, ha attraversato la strada e poi, mentre stava per salire il gradino del marciapiede, inciampa e finisce a terra. Brutta caduta per Renato Zero, la cui scena è stata ripresa da un cittadino romano e poi finita sui social.

Renato Zero, il video della caduta a Roma: parcheggia sulle strisce, poi inciampa

L’episodio è avvenuto in via dei Quattro Venti, nel quartiere di Monteverde Vecchio, a Roma. Il cantante è subito stato soccorso da un passante, che l’ha aiutato a rialzarsi. E a riprendere il suo cammino, ma con l’Hammer ancora parcheggiato sulle strisce.

Una brutta caduta di faccia per il cantautore romano che, ruzzolando, ha prontamente disteso le braccia evitando così di ferirsi al volto. “Oddio, in diretta l’ho preso”, commenta dopo la caduta il ragazzo che lo sta riprendendo dall’automobile.

I commenti sui social

Il filmato, pubblicato nel profilo di Welcome to Favelas, è diventato virale in poco tempo. Non si contano i commenti ironici di utenti e fan. Tra questi c’è anche quello di Asia Argento, che scrivo: “Ma poverino, c’ha le suole chiodate”. Molti i commenti ironici da parte di fan e appassionati. Alcuni sono partiti dal nome: “Da Zero a -1 è un attimo”. Altri, invece, hanno deciso di parafrasare una delle sue celebri canzoni: “Il marciapiede no, non l’avevo considerato”.