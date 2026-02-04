Dopo settimane di trattative, si arriva finalmente a una quadra sulle presidenze delle commissioni del Consiglio regionale. I deluchiani portano a casa un obiettivo strategico: la presidenza della commissione Infrastrutture e Trasporti, che dovrebbe andare a Luca Cascone. Nel gruppo cambia il capogruppo che non è più Gennaro Oliviero bensì Giovanni Porcelli.

Regione Campania, chiusa la partita sui presidenti di commissione del consiglio

Il Partito Democratico conquista le due commissioni più ambite, Sanità e Bilancio, oltre che affari istituzionali. La suddivisione sarà tra Corrado Matera, Bruna Fiola e Loredana Raia. Possono dirsi soddisfatti M5S, Casa Riformista e Avanti. I pentastellati avranno due presidenze di commissione per Flocco e Aveta. Ciro Bonajuto sarà il presidente della commissione assegnata a Casa riformista e Avanti invece con Mensorio.

Restano a mani vuote Fico presidente e Avs, con più di un malumore. Intanto il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi convoca tutte e otto le commissioni per domani, dalle 10 alle 19: «Ho voluto accelerare al massimo i tempi», scrive sui social. Un messaggio raccolto anche dal governatore Roberto Fico: «Uscire dall’esercizio provvisorio è una priorità».