In queste ore Inps ha disposto i pagamenti per il bonus da 150 euro per chi beneficia anche del Reddito di Cittadinanza. Si tratta dell’indennità introdotta dal decreto-legge 23 settembre 2022, erogabile nel mese di novembre 2022.

Reddito, niente bonus da 150 euro per molti percettori: i motivi

ha deciso di non erogare il bonus di 150 euro. Il Bonus purtroppo per molti non verrà erogato a causa del vecchio bonus (200 euro) erogato in passato, per errore, due volte. Questo errore riguarda coloro che avevano già ricevuto, in famiglia, il bonus da un componente presente nel nucleo familiare perché appartenente ad altre categorie beneficiarie. L’ INPS , incrociando le situazione presenti nell’ISEE,

Reddito di cittadinanza dicembre 2022, quando arriva la ricarica

Quando arriveranno le ricariche del Reddito di cittadinanza a Dicembre 2022? Coloro i quali attendono la prima ricarica o il Rinnovo della domanda RdC, potrebbero ricevere l’accredito, già a partire dalla prima metà del mese di Dicembre (generalmente tra il 13 ed il giorno 16, ma nel 2022 i controlli da parte dell’Inps potrebbero essere anche più lunghi).

Da quando è stato introdotto il Sussidio RdC, il Governo (con Inps e Poste) ha sempre predisposto il pagamento prima delle festività natalizie. Se così fosse, l’accredito Rdc potrebbe giungere già a partire dal 20 Dicembre 2022, con alcuni flussi che potrebbero concludersi anche nelle giornate successive.

