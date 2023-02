Niente anticipo del reddito di cittadinanza a febbraio 2023. Quest’anno i beneficiari del sussidio statale che attendendo la seconda ricarica dell’anno, riceveranno i soldi il giorno 27 del mese.

Reddito di Cittadinanza, niente anticipo a febbraio: quando arriva la ricarica

Tra i percettori del Reddito di cittadinanza si è creata molta confusione negli ultimi giorni. La ragione è legata alle date del Reddito di cittadinanza di febbraio 2023. In molti si sono chiesti se il pagamento del Reddito di cittadinanza arrivasse prima del presto. Il dubbio è legato al fatto che il mese di febbraio è più breve dei precedenti e quindi potrebbero esserci dei cambiamenti sulle tempistiche. Ma in realtà non è così. La ricarica arriverà in modo regolare a tutti coloro che hanno aggiornato l’attestazione ISEE.

Chi non ha rinnovato l’ISEE 2023 entro il 31 gennaio, infatti, rischia di avere la sospensione del Reddito di cittadinanza. In questi casi, l’INPS ricomincia a erogare gli importi spettanti solo dopo aver ricevuto la dichiarazione aggiornata.

Reddito di Cittadinanza, come controllare il saldo

Le liste dei movimenti e il saldo della carta possono essere controllati con il numero verde apposito, presso luoghi fisici o con la modalità online. Nello specifico, per verificare il saldo puoi seguire uno di questi metodi:

• presso un ufficio postale o Atm Postamat, inserendo la scheda e usando il Pin personale;

• dal cellulare attraverso l’App Postepay o inviando un SMS con il codice della carta al numero gratuito 800 666 888;

• con la modalitò online sul sito ufficiale del Reddito di cittadinanza, accedendo con la prppria identità digitale (SPID, CIE, CNS).