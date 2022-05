Nessun anticipo di soldi per questo mese di maggio per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. È stata dunque smentita la notizia e come spiega l’Inps, la ricarica sarà erogata il 27, data ordinaria dei pagamenti. Insieme alla ricarica ordinaria dovrebbe arrivare anche il pagamento dell’Assegno Unico Universale.

Dopo il caos dei mesi precedenti, a causa del modello Rdc-Com/Au che non è ancora disponibile sul sito dell’Inps, l’Istituto ha informato, attraverso un comunicato, che il tutto sarebbe stato risolto e dunque per questo mese di maggio 2022 è possibile ricevere l’integrazione dell’assegno unico.

Si ricorda che per i beneficiari di Rdc l’assegno unico non spetta per intero in quanto questo viene ricalcolato tenendo conto della quota figli già riconosciuta nel Reddito di Cittadinanza stesso.

Reddito di Cittadinanza maggio 2022, come controllare il saldo

Per verificare l’avvenuta ricarica sulla carta delle somme del Reddito di Cittadinanza, i beneficiari possono controllare il saldo attraverso tre modalità: