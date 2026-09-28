La Regione Campania lavora a una misura destinata a chi oggi non riceve alcun sostegno economico. Prima sarà definita la platea dei beneficiari, poi la verifica delle risorse necessarie. Esclusa la partenza entro dicembre 2026. Il reddito minimo in Campania prende forma, anche se per la sua eventuale introduzione bisognerà attendere ancora. La Regione sta lavorando alla nuova misura di sostegno economico e il primo passo sarà individuare con precisione i potenziali beneficiari: persone che attualmente non ricevono alcun altro tipo di aiuto. A confermare il lavoro in corso è il governatore della Campania Roberto Fico, intervenuto a margine delle celebrazioni per le Quattro Giornate di Napoli.

Reddito di cittadinanza in Campania, il governatore Fico: “Entro l’arco del 2027”

“La base del ragionamento – ha spiegato il numero uno di Palazzo Santa Lucia a margine delle celebrazioni per le Quattro Giornate di Napoli – è individuare la platea, composta da tutte le persone che non prendono assolutamente niente: né un assegno disoccupazione, né un assegno di inclusione, cioè che sono fuori da qualsiasi cosa. E queste persone ci sono, il fatto che ci siano ci deve far capire che queste persone non possono rimanere fuori da tutto. Una volta individuata la platea, facciamo bene i calcoli e capiamo i finanziamenti possibili”.

Il nodo centrale sarà dunque capire quante persone potrebbero accedere al reddito minimo e, di conseguenza, quale sarebbe l’impegno economico richiesto alla Regione. La copertura, nelle intenzioni illustrate dal presidente, dovrebbe infatti arrivare dalle risorse regionali. Per il momento non c’è però una data per l’avvio della misura. Fico ha escluso che possa diventare operativa entro la fine del 2026, indicando nel prossimo anno il periodo nel quale portare avanti l’istruttoria necessaria.

“Sicuramente non sarà possibile entro dicembre 2026, ma proveremo nell’arco del 2027 a fare tutta l’istruttoria e capire se c’è la possibilità di un finanziamento, chiaramente con fondi regionali”, ha concluso Fico. Il 2027 sarà quindi dedicato alle verifiche tecniche ed economiche: dalla definizione della platea alla quantificazione delle risorse, fino alla valutazione della sostenibilità del reddito minimo attraverso fondi della Regione Campania.