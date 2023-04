Le pre-lavorazioni del Reddito di Cittadinanza di ieri sera hanno causato la sospensione di moltissime pratiche RDC. Proprio in queste ore migliaia di percettori stanno ricevendo tramite email o sms una comunicazione dell’Inps dove vengono invitati a presentare un modello RDC-com/esteso entro 60 giorni.

Reddito di Cittadinanza, il messaggio dell’Inps che sta facendo tremare i percettori

I motivi sono ancora noti. Quello che è sicuro è molti beneficiari non riceveranno la ricarica predisposta dall’Istituto di Previdenza Sociale per il 27 aprile. È probabile che si tratti anche una sorta di controllo da parte degli uffici

Reddito di Cittadinanza, come controllare il saldo

È possibile controllare il saldo della Carta del Rdc inviando un sms al numero verde 800.666.888. Nel messaggio basta inserire i 16 numeri che sono riportati sulla parte frontale della carta. A quel punto il numero verde dirà se i soldi sono stati caricati e quanto è il saldo aggiornato alla giornata.

È chiaramente possibile poi tramite sportello Postamat, conoscere il saldo e prelevare la parte della somma in contanti che per i single è di massimo 100 euro al mese, mentre per i nuclei familiari di almeno quattro persone è di 220 euro mensili.