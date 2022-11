Reddito di Cittadinanza di ottobre non pagato a migliaia di cittadini: quando arriva la ricarica

Sono quasi 70mila le persone che nel mese di ottobre si sono viste negare la ricarica del Reddito di Cittadinanza.

Dal 27 ottobre 2022, giorno della ricarica ordinaria del Reddito di cittadinanza, si sono verificati molti problemi con i pagamenti per migliaia di cittadini beneficiari. Dopo una serie di segnalazioni, l’INPS ha spiegato che i ritardi riguardano delle verifiche in atto e che quindi è necessario aspettare.

Reddito di Cittadinanza ottobre 2022, quando arriva

Il mancato pagamento del mese di ottobre ha scaturito tantissima preoccupazione e frustrazione tra i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, sopratutto per chi, in seguito ai controlli, si è visto sospendere il sussidio.

Dopo una serie di segnalazioni ricevute dai cittadini giustamente preoccupati, l’INPS ha scritto un’altra comunicazione tramite la pagina Facebook “INPS per la Famiglia”, spiegando quanto segue: Non è stato possibile procedere con la pubblicazione dei rinnovi di circa 70mila domande a causa della mancata ricezione degli esiti di alcuni controlli. Per tali posizioni si prevede l’invio delle relative disposizioni di una sezione di recupero per l’inizio della prossima settimana.

L’Istituto aggiunge anche che coloro che non hanno ricevuto il Reddito di cittadinanza di ottobre in questi giorni, lo riceveranno entro la prossima settimana, quindi venerdì 4 novembre 2022.