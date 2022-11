Dopo i ritardi di ottobre, il pagamento del Reddito di Cittadinanza non dovrebbe subire slittamenti per il mese di novembre 2022.

Secondo quanto previsto dal calendario i nuovi percettori o chi ha rinnovato il sussidio, riceveranno il primo accredito martedì 15 novembre. Chi, invece, ha ricevuto almeno una mensilità di Reddito di Cittadinanza, riceverà la ricarica probabilmente con qualche giorno di anticipo visto che il 27 novembre cade di domenica.

Anche per i percettori di RdC è previsto l’accredito Bonus 150 euro del Decreto Aiuti ter, come sostegno al caro vita. L’indennità di 150 euro verrà accreditata a novembre, una tantum, ma solo una volta per nucleo familiare (articolo 19 decreto “Aiuti ter”). Ciò significa che se un altro componente ne ha già diritto, perché rientra in altra categoria beneficiaria, l’indennità non verrà erogata al percettore di RdC o PdC.

Perché non arriva il Reddito di Cittadinanza?

Il mancato accredito del sussidio può dipendere da diversi fattori: