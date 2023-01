È in arrivo la prima ricarica del Reddito di Cittadinanza dell’anno 2023 del mese di gennaio. L’Inps ha disposto il pagamento per il giorno 27 concedendo a Poste italiane l’onere di accreditare le carte prepagate Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza, i pagamenti di gennaio 2023

Al momento il Rdc non subirà modifiche e variazioni, in quanto l’importo sarà pari a quello dell’anno 2022. Con l’aggiornamento del modello Isee, gli importi potrebbero cambiare nella prossima ricarica, quella di febbraio 2023, sapendo che, il reddito di cittadinanza sarà pagato solo per 7 mensilità, per coloro che sono in grado di lavorare.

Reddito di Cittadinanza, come controllare il saldo

Per controllare l’importo del reddito e pensione di cittadinanza, bisogna accedere, con le proprie credenziali Inps (SPID, CIE o carta nazionale dei servizi) sul servizio online Inps: Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. Bisogna inserire il codice fiscale e le credenziali Inps e cliccare: gestione domanda – lista domanda ed esiti, nel menu a sinistra.

Le ricariche partiranno nel pomeriggio del giorno 27 Gennaio 2023. Per questo, tutti i beneficiari, dovranno verificare il saldo nel pomeriggio del giorno 27 Gennaio 2023, contattando il numero verde del reddito di cittadinanza.