Quando ci sarà la ricarica del Rdc nel mese di Febbraio? È la domanda che si stanno chiedendo molti beneficiari negli ultimi giorni. La carta verrà ricaricata, come ormai da tre anni fino ad oggi, ogni fine mese.

Dunque i pagamenti avverranno intorno al 27 febbraio ma solo per coloro che saranno in regola con la presentazione dell’ISEE 2022. In caso contrario il contributo statale verrà sospeso.

Il contributo statale, però, non si perderà per sempre: sarà “congelato” fino a quando non si presenterà l’Isee valido per l’anno 2022.

Quando pagano il Reddito di Cittadinanza a febbraio

• Dal 15 febbraio 2022: data a partire dalla quale i neobenficiari ricevono l’invito di Inps a ritirare presso Poste Italiane la carta RdC con accreditata la somma spettante.

• Dal 27 febbraio 2022 ci sarà il pagamento RdC e PdC per i già beneficiari delle misure, solo per coloro che avranno presentato l’Isee 2022 entro il 31 gennaio.

Reddito di cittadinanza, i requisiti

Per accedere al reddito di cittadinanza occorre essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa. Avere l’Isee inferiore a 9.360 euro. Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.