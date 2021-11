Transazioni negate e a casa senza spesa e senza acquisti. È quanto accaduto oggi in quasi tutte le attività commerciali di Napoli e provincia. Tutti quelli che avrebbero provato a pagare con la carta del Reddito di Cittadinanza o con una carta diversa ma sempre legata la circuito Poste, non ci sarebbero riusciti per via del sistema andato il tilt.

Reddito di Cittadinanza, sistema in tilt nelle attività commerciali

Centinaia di persone una volta arrivati alla cassa si sono visti negati i pagamenti con le carte elettroniche e sono stati costretti a lasciare il tutto nei carrelli e andare via senza spesa. In pochi minuti si è creato il panico totale in molte attività commerciali e nei grandi supermercati.

Un enorme disservizio che ha lasciato molti beneficiari e non solo, senza poter acquistare beni di prima di necessità. Segnalazioni arrivano da Giugliano, Aversa e Napoli, dove molti clienti che si erano recati al centro commerciale non hanno potuto effettuare il pagamento e quindi sono stati costretti a lasciare la spesa nei carrelli e andare via.