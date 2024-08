Sono ore frenetiche per il futuro di Victor Oshimen. C’è distanza tra l’offerta dell’Al-Ahli e il Napoli per il nigeriano. Il giocatore ha un accordo con il club arabo, ma l’intesa (al momento) è ferma a causa di circa 5 milioni di euro che la società azzurra chiede di più in aggiunta agli 80 già messi sul piatto. Intanto, a Napoli sono presenti anche i dirigenti del Chelsea, club con il quale invece l’attaccante non ha l’accordo economico. L’Al-Ahli, infastidito, non farà un rilancio: quella è l’ultima offerta per il centravanti, con gli arabi che hanno già in pugno il piano B, ovvero Toney.

L’Al Ahli non aumenta l’offerta per Osimhen: o il Napoli accetta o va su Toney