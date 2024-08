Assicurare un’automobile in Campania è sempre più costoso. Lo dimostrano gli ultimi dati rilasciati dall’Osservatorio congiunto Facile.it – Assicurazione.it, che ha analizzato l’andamento dei prezzi dell’RC auto, l’assicurazione obbligatoria che copre i danni materiali causati a persone e cose in caso di incidente stradale.

A luglio 2024, il premio medio per l’RC auto in Campania ha subito un incremento dell’8,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo la cifra di 1.079,26 euro. Questo significa che gli automobilisti campani si sono trovati a pagare, in media, circa 85 euro in più rispetto a luglio 2023.

La situazione è ancora più pesante nel capoluogo di regione, Napoli, dove i rincari hanno superato il 10%. In provincia di Napoli, infatti, il premio medio RC auto è aumentato del 10,09% su base annua, portando la spesa media a 1.166,79 euro, con un incremento di circa 107 euro rispetto all’anno precedente. Questo rende Napoli la provincia più cara della regione in termini di assicurazione auto.

La Campania è la regione dove assicurare l’auto costa di più

La Campania, quindi, si conferma tra le regioni italiane con i costi assicurativi più elevati per la copertura dei rischi legati agli incidenti stradali. Tuttavia, il report dell’Osservatorio evidenzia anche una nota positiva: alcune province campane hanno registrato una prima inversione di tendenza, con riduzioni dei premi fino al 14,85% su base semestrale. Nonostante ciò, la crescita su base annua resta significativa in tutta la regione, con Benevento che ha segnato gli aumenti più marcati.

Questi dati mettono in luce la complessa realtà del mercato assicurativo in Campania, dove, nonostante alcune timide riduzioni, i costi continuano a salire, rendendo sempre più oneroso per gli automobilisti garantire la copertura assicurativa dei propri veicoli.