Non c’è pace per gli automobilisti campani che nel mese di aprile 2023 si sono ritrovati con un rincaro del 14,8% rispetto a un anno fa.

Dall’Osservatorio di Facile.it è emerso che in questi ultimi 12 mesi il premio medio pagato in Campania per assicurare un veicolo è cresciuto del 14,8% arrivando, ad aprile 2023, a 917,05 euro.

Rc auto: aumenti in Campania

Sebbene l’incremento annuale sia il terzo più basso registrato in Italia, la regione risulta essere ancora una volta l’area della Penisola con il premio medio più elevato. Ad aprile 2023, infatti, per assicurare una vettura in Campania occorreva il 77% in più di quanto rilevato a livello nazionale.

L’osservatorio ha elaborato i dati sulla base di un campione di oltre 1.200.000 preventivi e relative quotazioni in Campania. “Nell’ultimo anno i premi Rc auto hanno cominciato a salire in maniera graduale, ma costante”, spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. “Solamente sei mesi fa nella regione le tariffe erano più basse dell’8% rispetto a quelle rilevate ad aprile 2023. A causare gli aumenti è in primo luogo il costo crescente dei sinistri dovuto da un lato all’inflazione, dall’altro a riparazioni più onerose, sia per i pezzi di ricambio che per la manodopera”.

Le province più care

Insomma una serie di fattori che hanno portato il prezzo del premio a schizzare a quasi il 15% in più. L’incremento si registra in tutte le province campane, ad eccezione di Avellino. A segnare l’aumento più consistente è Benevento, area dove lo scorso mese i valori medi sono saliti del 21,9% rispetto ad aprile 2022, raggiungendo i 665,22 euro, seguita da Caserta (+20%, 936,21 euro). Rincari inferiori alla media regionale per Napoli, che in 12 mesi ha vissuto un incremento del 14% (968,89 euro), e Salerno (+13%, 721,29 euro). Chiude la classifica campana la provincia di Avellino, area che ad aprile ha registrato un rialzo delle tariffe del 7,9%, salendo a 674,67 euro. In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Napoli è risultata essere la provincia più cara della regione, Benevento la più economica.