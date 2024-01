Scrive un post su Facebook in cui accusa il marito di violenza e maltrattamenti, poi si lancia dal nono piano con la figlia di 6 anni e il cane. La bimba, Wendi, è morta sul colpo. È il dramma che si è consumato questa mattina a Ravenna. Protagonista della vicenda è la 41enne Giulia Lavatura.

Ravenna, litiga col marito: si lancia dal balcone con la figlia di sei anni. Morta la bimba

La donna abita in via Dradi. Il marito, presente nell’appartamento con lei e a figlioletta, non si sarebbe accorto di nulla. La 41enne, seguita da un centro di igiene mentale, questa mattina avrebbe trascinato con sé la bimba e il cagnolino meticcio che vive con loro e si sarebbe lanciata dal nono piano. L’animale e la piccola sono morti nello schianto, mentre Giulia Lavatura – di professione insegnante – si è salvata ed è attualmente ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena, non in pericolo di vita.

Secondo le prime indagini della Squadra Mobile, la donna avrebbe usato un’impalcatura esterna per buttarsi di sotto. Sarebbe state le lamiere ad attutire in parte l’impatto e a rallentare la velocità di caduta. A quanto pare, il marito, ignaro di cosa era successo, seppure fosse in casa in quel momento, è stato avvertito dai poliziotti.

Il messaggio su Facebook

Gli inquirenti hanno successivamente scoperto che la donna aveva scritto un messaggio su Facebook in cui aveva accusato il marito e la famiglia di quest’ultimo di violenza e maltrattamenti. Nonostante i problemi psichici, la Procura ha disposto il fermo nei confronto della mamma killer.