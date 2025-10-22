Rapine lampo ai distributori di carburante tra Somma, Pomigliano e Sant’Anastasia: due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 34 e 30 anni, ritenuti responsabili di una lunga scia di rapine ai danni di distributori di carburante nell’area vesuviana. L’operazione è scattata questa mattina, quando gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica. Ai due indagati vengono contestati i reati di concorso in rapina pluriaggravata e continuata, furto e ricettazione.

Rapine lampo ai distributori di carburante nel vesuviano: due arresti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, il 3 settembre 2025, tra le 19:30 e le 21:30, i due – armati di pistola e con il volto coperto da maschere ispirate a una nota saga cinematografica – avrebbero messo a segno cinque rapine in rapida successione nei comuni di Sant’Anastasia, Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco, tutte ai danni di addetti ai distributori di carburante.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, si sono sviluppate attraverso l’escussione delle vittime e di diversi testimoni, oltre all’analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private presenti nelle aree interessate. Il lavoro investigativo ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due sospettati, riconducendoli a ben 11 episodi delittuosi commessi tra il 3 settembre e il 9 ottobre 2025.

Il bottino complessivo delle rapine ammonterebbe a circa 10.000 euro. Gli agenti hanno inoltre scoperto che i due uomini utilizzavano come base operativa un’abitazione ad Acerra, dove nascondevano armi, veicoli rubati e altro materiale impiegato per i colpi. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità e verificare se i due possano essere responsabili di ulteriori episodi analoghi avvenuti nella zona nelle ultime settimane.