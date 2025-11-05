Una vera e propria organizzazione criminale, con base a Napoli, specializzata in rapine e furti di orologi di lusso, compiuti soprattutto nelle principali località turistiche della Spagna e in diverse regioni italiane, tra Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna. È quanto emerso dall’operazione condotta dalla Polizia di Stato su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Rapine e scippi di orologi di lusso tra Spagna e Italia: la gang aveva base a Napoli

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo e notificato a sei persone il divieto di dimora in Campania. Per tutti gli indagati l’accusa, a vario titolo, è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con strappo e rapine di orologi di elevato valore economico.

Le indagini, svolte tra il 2019 e il 2022, hanno permesso di ricostruire l’operatività del gruppo: un’organizzazione stabile, con base logistica nel capoluogo campano, che individuava le vittime – spesso turisti benestanti – per poi colpire con scippi fulminei, messi a segno in luoghi affollati. Tra le città finite nel mirino della banda figurano famose mete della Spagna, così come Torino, Lucca e diverse località della Riviera Romagnola. Gli investigatori sono riusciti inoltre a delineare in modo preciso i ruoli di ciascun componente dell’organizzazione.

Contestata al capo della banda anche un’estorsione con metodo mafioso

L’uomo finito in carcere deve rispondere anche di un episodio di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto rilevato dagli inquirenti, avrebbe costretto un imprenditore a versare denaro, avvalendosi della forza intimidatrice del clan Mallardo, uno dei gruppi camorristici storicamente attivi nell’area nord di Napoli. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con ulteriori episodi e verificare se la rete criminale avesse basi operative anche in altri Paesi europei.