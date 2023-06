Sceglievano per la strada le vittime da rapinare. E, senza farsi troppi scrupoli, le minacciavano con un coltello anche solo per ottenere dieci euro. Sono stati individuati e arrestati Francesco Lo Monaco, 22 anni, e Salvatore Di Costanzo, 27 anni, gravemente indiziati di aver commesso, nel mese di ottobre dell’anno scorso, due rapine e di averne tentata una terza a Pozzuoli.

Rapine a Pozzuoli, coltello contro vittime anche solo per rubare 10 euro: 2 arresti

Il provvedimento è stato eseguito questa mattina dai Carabinieri della locale compagnia, su proposta della Procura della Repubblica. L’attività investigativa, condotta dai militari dell’Arma, ha messo in luce un modus operandi collaudato dei due responsabili. Lo Manaco e Di Costanzo avrebbero, infatti, avvicinato le vittime in strade isolate del centro storico puteolano, per poi minacciarle con l’utilizzo di un coltello per farsi consegnare quanto in loro possesso.

Decisive per le indagini le telecamere di videosorveglianza, che hanno contribuito alla raccolta di elementi utili all’individuazione dei rapinatori. Proprio grazie alle immagini degli occhi metallici, è stato possibile appurare come gli indagati operassero a volto scoperto e agissero con spregiudicatezza, tanto da non farsi scrupoli a minacciare, in un caso, un povero malcapitato con un coltello pur di ottenere anche solo 10 euro.