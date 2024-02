Rapina sull’asse mediano nei pressi dell’uscita di Casoria. La Polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura di Napoli Nord nei confronti di due coniugi, A.L., 30 anni, e A.A., 29 anni. I due hanno messo a segno il colpo ai danni di un automobilista alla presenza dei figli minori.

Rapina sull’Asse Mediano, fermati marito e moglie: agivano con i figli minori

I fatti si sono svolti nel pomeriggio del 25 gennaio. I due, a bordo della loro autovettura, hanno costretto il conducente di un furgone a fermarsi mediante manovre pericolose. Pretendendo €50 per un danno inesistente alla vettura, e di fronte al rifiuto della vittima, i coniugi hanno minacciato l’uomo con una pistola, rapinandolo di denaro contante e di una catena d’oro.

L’indagine, condotta dalla Procura di Napoli Nord con il supporto della Squadra Mobile di Napoli e dei Commissariati di Afragola e Frattamaggiore, si è avvalsa in particolare dell’analisi delle immagini di videosorveglianza. Queste hanno permesso di identificare l’autovettura utilizzata per la rapina e di riconoscere A.L. come il suo abituale conducente.

Riconoscimento fotografico

La svolta decisiva è arrivata con il riconoscimento fotografico degli indagati da parte della vittima, con la precisazione che la rapina era avvenuta alla presenza dei due figli minori della coppia. Questo dettaglio ha aggravato ulteriormente la posizione di marito e moglie.

Al termine dell’udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ha deciso per la custodia in carcere di A.L. e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per A.A., sottolineando la gravità dei fatti e l’importanza della risposta della giustizia a episodi di tale violenza.