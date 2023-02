Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno tratto in arresto un ragazzo di 18 anni residente a Qualiano gravemente indiziato del reato di concorso in rapina aggravata e porto e detenzione di armi in luogo pubblico.

Rapina sulla Tangenziale di Napoli, arrestato 18enne di Qualiano

Il giovane, si sarebbe reso responsabile, insieme ad un complice ancora non identificato, di una rapina a mano armata presso una stazione di servizio sulla Tangenziale di Napoli. Il baby rapinatore avrebbe sottratto l’intero incasso della giornata dopo aver minacciato con l’arma uno dei dipendenti dell’attività commerciale. Subito dopo il colpo hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo a bordo di uno scooter

Le immagini di alcune telecamere di sicurezza vagliate dai poliziotti impegnati nelle indagini hanno consentito di individuare il mezzo a due ruote utilizzato dai due rapinatori e di risalire all’identità di uno di essi. Ora è caccia al complice.