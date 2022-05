Violenta rapina in pieno centro a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Come testimoniano le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza rese note dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, due malviventi giunti a bordo di uno scooter hanno portato via lo scooter ad un ragazzo, puntatogli una pistola in faccia, ed esploso alcuni colpi di pistola per scoraggiare gli inseguitori.

Rapina con spari a Sant’Anastasia

I fatti sono accaduti nel corso principale della città. L’uomo armato si impossessa del mezzo del ragazzo e poi scappa via. Nella fuga rischia anche di investire giovane che gli compare davanti.

Stando alla ricostruzione della dinamica e dal video, l’uomo ha sparato 3 colpi di pistola per intimare al giovane la consegna dello scooter. I bossoli sono stati ritrovati successivamente dai carabinieri giunti sul luogo della violenta rapina. Sono tuttora in corso le indagini per identificare i due delinquenti.

Rapina a Sant’Anastasia, il post di Borrelli

“Il Prefetto intervenga. Il numero di crimini, anche violenti, cresce di giorno in giorno. Ormai le strade sembrano essere off-limits per la gente perbene ed uscire di casa per una semplice commissione è diventata un’impresa a rischio.

Si può continuare a vivere in un territorio martoriato da criminali, delinquenti e gente che se ne va tranquillamente in giro armata fino ai denti? Proprio no, allora è tempo di ripristinare la sicurezza e la legalità e per farlo servono condanne esemplari per questa gentaglia. ”-ha commentato Borrelli con il portavoce cittadino anastasiano del Sole che Ride, Ines Barone.