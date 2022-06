Paura in mattinata a Frattamaggiore dove due malviventi hanno tentato di rapinare un imprenditore che si stava recando in banca per versare alcuni contanti.

Frattamaggiore, tentata rapina all’esterno della banca

Come anticipa Il Mattino, l’uomo si era recato presso la filiale Intesa Sanpaolo per depositare il contante quando è stato avvicinato da due persone in sella a una moto. Resosi conto dello strano movimento di due soggetti ha lanciato il borsello all’interno della banca.

I due rapinatori hanno comunque tentato di portare via qualcosa ma senza successo. Hanno cercato il denaro tra gli indumenti e sono stati colti dall’ira quando si sono resi conti di aver fallito il colpo. Hanno esploso un colpo in aria e si sono dati alla fuga.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, coordinati dai militari della compagnia di Giugliano. Il colpo esploso è risultato essere a salve. L’attività investigativa è stata avviata e prosegue a pieno ritmo per identificare i responsabili. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.