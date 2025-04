Momenti di terrore questa mattina a San Giorgio a Cremano. In circostanze ancora da chiarire ignoti hanno rapito un ragazzino di 15 anni, Mattia M., infilandogli un cappuccio in testa e spingendolo all’interno di un furgone. Come anticipa Il Mattino, si tratterebbe di un sequestro di persona a scopo estorsivo, visto che il giovanissimo è figlio di un noto imprenditore di Barra. Il ragazzo sarebbe stato poi rilasciato poche ore dopo e sta bene.

San Giorgio a Cremano, 15enne rapito in pieno giorno: rilasciato dopo poche ore. È giallo

Sul caso indaga la Squadra Mobile coordinata dalla DDA. Il minore, secondo una prima ricostruzione, stava per salire sulla sua macchina 50 per recarsi a scuola quando sarebbe stato avvicinato da ignoti e condotto all’interno di un mezzo pesante.

Ci sarebbe un testimone che ha assistito in prima persona alla scena del rapimento e avrebbe fornito indizi utili per avviare subito le ricerche del minore. Sui social è scattato subito l’appello per ritrovarlo. Il 15enne sarebbe però stato rilasciato in circostanze ancora da chiarire e non presenta segni di violenza. La Polizia sta indagando per ricostruire i dettagli della vicenda. In Questura è stato ascoltato il padre del giovane.