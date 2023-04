Chi pensava di respirare aria di primavera, si sbagliava. Per effetto di una perturbazione atlantica, la città Napoli – ma anche tutta la Campania – si sveglia sotto la pioggia e la grandine, con temperature decisamente invernali.

Raffiche di vento e grandine, la Campania si risveglia in inverno

La grandinata intensa di questa mattina ha imbiancato le strade cittadine del capoluogo partenopeo. Scenario insolito a Posillipo, dove i chicchi di grandine depositandosi sull’asfalto hanno formato una coltre di ghiaccio, regalando così un’immagine decisamente invernale. A mostrare una Posillipo imbiancata è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che su Facebook ha pubblicato una foto dopo che questa gli era stata inviata da un cittadino.

Sui social non è mancata l’ironia tra gli utenti. “Buon Natale a tutti”, commenta Daniele. “Per errore stamattina ho comprato il biglietto della sciovia, anziché quello della cumana”, aggiunge un altro utente. Qualcun altro, invece, collega l’evento atmosferico ai cambiamenti climatici: “Sono anni che tutto ciò accade, non c’è da meravigliarsi più”.

Grandine non solo nel capoluogo partenopeo ma anche in provincia. Immagini di strade imbiancate arrivano anche dai Comuni dell’area a Nord di Napoli e dall’autostrada A1, in direzione Napoli.

Meteo

Il fine settimana del 15 e 16 aprile sarà all’insegna della pioggia e del vento. Anche le temperature si apprestano a crollare: i 16-17 gradi di questi giorni, dovuti soprattutto ai venti di Libeccio, sono destinati a scendere attorno i 12-13 gradi nelle ore più calde della giornata. Pioggia e freddo proseguiranno anche nei prossimi giorni ed il maltempo durerà almeno fino a mercoledì prossimo, quando si attende una prima parziale schiarita.