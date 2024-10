Si sono tenuti oggi, giovedì 17 ottobre, i funerali di Gabriele Abbruzzese, il bambino di 10 anni morto tragicamente a Quarto, mentre si trovava a scuola, lo scorso 11 ottobre.

Le esequie si sono svolte nella parrocchia di Gesù Divino Maestro, a Quarto; per l’occasione, il sindaco Antonio Sabino ha proclamato il lutto cittadino. “Dalla breve vita di Gabriele dobbiamo imparare il senso della nostra” ha detto don Genny Guardascione dall’altare.

In città c’è ancora sconcerto per la tragica scomparsa del bambino. In tanti hanno voluto partecipare all’ultimo saluto. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.