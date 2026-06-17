Quarto, rubano auto sotto casa e i carabinieri li arrestano. Due giovani nei guai

Sorpresi a rubare auto sotto casa. A Quarto i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per furto il 24enne Vincenzo Aletta e il 19enne Robert Paesano. Sono entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine.

I militari stanno percorrendo via De Gasperi quando notano i due – che abitano poco distanti da lì – mentre stanno rubando un’auto in sosta. I carabinieri li bloccano e li arrestano. I due sono stati trovati in possesso per arnesi atti allo scasso. Gli arrestati sono adesso ristretti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.