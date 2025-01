Momenti di paura a Quarto, in via Viticella, dove un uomo di origine egiziana ha aggredito con un machete il titolare di un’officina meccanica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era recato presso l’attività in cerca di lavoro. Tuttavia, alla risposta negativa del proprietario, la situazione sarebbe degenerata.

Quarto, cerca lavoro in officina e aggredisce il titolare con machete: corsa in ospedale

Stando alle indiscrezioni, l’aggressore avrebbe estratto un machete, colpendo il titolare all’altezza del collo. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Pozzuoli, dove i medici gli hanno applicato punti di sutura. Nonostante la gravità del gesto, le condizioni dell’uomo non desterebbero preoccupazioni. L’aggressore invece è stato bloccato e fermato dai Carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto. Avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.