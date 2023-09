Quarto. Sorpresi dai Carabinieri mentre cedevano una dose di stupefacente ad un cliente. In manette sono finiti due pusher: Luca Verde, 30enne di Mugnano, già noto alle forze dell’ordine, e un incensurato di 23 anni. Entrambi dovranno rispondere di spaccio di droga.

Quarto, beccati mentre spacciavano in strada: cliente in fuga, presi due pusher

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della tenenza di Quarto che, durante un’attività di perlustrazione del territorio, hanno beccato i due pusher in via Cupa Orlando, a bordo di uno scooter, nel momento in cui stava un acquirente stava comprando dello stupefacente.

Il cliente è riuscito a fuggire. Mentre i due spacciatori sono stati prontamente bloccati dai militari dell’arma. Nel mezzo a due ruote gli uomini della benemerita hanno rinvenuto 29,5 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, tutto diviso in dosi. Addosso anche 1100 euro in banconote di piccolo taglio. I due sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.