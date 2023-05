Sorpresi mentre scattavano una foto nella cabina elettorale. Nei guai una 62enne, incesurata, di Qualiano, e un 59enne, anch’egli incensurato, del posto. È successo nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio, nel comune a Nord di Napoli.

Qualiano, sorpresi mentre scattano una foto alla scheda elettorale: nei guai una 62enne e un 59enne

Il primo caso si è registrato nell’istituto scolastico “Santa Chiara”. Qui la vigilanza del seggio, dopo aver udito il “click” di un cellulare, ha subito allertato i Carabinieri che hanno verificato quanto accaduto e poi sequestrato lo smartphone.

Il secondo episodio, invece, si è verificato nella stessa scuola. Questa volta l’elettorere si era mosso con cautela: il silenzioso era inserito. Ma ciò non è bastato per non farsi scoprire. L’uomo infatti aveva dimenticato di disattivare il flash, il cui bagliore è stato subito notato dal presidente del seggio. Allertati i militari, l’uomo è finito così nei guai: nel telefonino, prontamente sequestrato, gli uomini della benemerita hanno rinvenuto la foto che mostra la preferenza indicata con una x. Il 59enne è stato denuncaito.