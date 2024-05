Macabro ritrovamento questa mattina a Qualiano in Via Benedetto Croce, traversa di via Di Vittorio. Il cadavere di Giovanni Di Gennaro, 41 anni, noto pizzaiolo, è stato rinvenuto all’interno del bagagliaio di un’auto.

Qualiano, ritrovato cadavere nel bagagliaio di un’auto

Immediatamente sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, i sanitari del 118, vigili del fuoco e gli uomini della polizia locale. Al momento non si esclude alcuna pista.

Sul posto è giunto anche il magistrato di turno che, quasi sicuramente, autorizzerà l’esame autoptico, dai cui risultati sarà possibile risalire alle cause del decesso. Di Gennaro soffriva di problemi di tossicodipendenza. Da un primo esame esterno del cadavere, sono emersi segni di lesione, non si sa se autoinfluitti oppure provocati da un altro soggetto.

Lutto sui social per Giovanni Di Gennaro

Lutto intanto a Qualiano, dove il 41enne era conosciuto per la sua attività di pizzaiolo. Si moltiplicano in queste ore messaggi di cordoglio. “Ciao caro Giovanni, fai buon viaggio – scrive Antonio – Che la terra ti sia lieve…Oggi Qualiano piange un altro figlio”.