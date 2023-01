QUALIANO. Rapina nella serata di ieri, sabato 28 gennaio, a Qualiano lungo la circumvallazione esterna.

Rapina lungo la circumvallazione esterna

A essere preso di mira dai malviventi un distributore di benzina lungo l’asse viario. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 20.30 di sabato. Da una prima ricostruzione pare che poco prima 3 persone, con volto coperto a bordo di un scooter, si sarebbero fatte consegnare l’incasso per poi fuggire.

Non si registrano feriti e non risultano essere stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri della compagnia di Giugliano per ricostruire l’esatta dinamica del colpo e ascoltare i testimoni. Indagini in corso da parte dei militari dell’arma.

Potrebbero rivelarsi utili all’identificazione dei tre balordi le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Le telecamere potrebbero aver ripreso l’intera scena aiutando così gli uomini della benemerita a risalire all’identità dei tre rapinatori.