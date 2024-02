Dovrà scontare 6 anni di reclusione per reati in materia sessuale. Ha abusato di una minorenne quattro anni fa. È quanto ha deciso il Tribunale di Napoli al termine del processo intentato contro un 62enne di Qualiano.

Qualiano, abusa di un minorenne: 62enne condannato a sei anni di carcere

Questa mattina, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito nei confronti dell’orco un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 14 febbraio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Ufficio Esecuzioni Penali.

L’uomo – come si legge nel comunicato – dovrà espiare la pena di 6 anni di reclusione per reati in materia di atti sessuali nei confronti di un minore nel 2020: è stato rintracciato presso la sua abitazione. Non si hanno al momento ulteriori dettagli sul tipo di rapporto che intercorreva tra vittima e carnefice.