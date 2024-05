21enne di Mugnano in manette per aver tentato il cavallo di ritorno a Qualiano. Il giovane è accusato, insieme ad altre persone non ancora identificate, di concorso in estorsione e ricettazione aggravate.

Qualiano, 700 euro per il cavallo di ritorno: bloccato e denunciato 21enne di Mugnano

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, domenica scorsa, il ragazzo mugnanese avrebbe preteso la somma di 700 euro dal proprietario di una macchina rubata per la restituzione.

Dopo la denuncia della vittima, sono scattate le indagini. I militari hanno visionato la le immagini di videosorveglianza e hanno esaminato le risultanze estrapolate dalle banche dati. Tali attività di indagine hanno consentito di identificare l’indagato. Lo stesso è stato condotto in carcere, in attesa di comparire davanti al Giudice.