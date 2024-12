Punto C, pari nel match in vetta alla classifica, male il Giugliano. Che balzo per il Sorrento! Pari anche per Avellino e Casertana

Con la sconfitta del Giugliano nel posticipo con il Sorrento, si è concluso il 17° turno contraddistinto da tanti pareggi. Per le campane pareggi per Avellino, Benevento, Cavese e Casertana, male il Giugliano ancora Ko, cade anche la Turris in casa con il Messina.

Vince solo il Sorrento tra le campane, ko Turris e Giugliano, pari Benevento, Avellino, Casertana e Cavese

Turno di Serie C, ci racconta come in questa stagione il campionato sia più aperto che mai

Giornata in cui emergeva il big Match in vetta alla classifica tra Benevento e Audace Cerignola, al Vigorito finisce 1-1 con i sanniti che mantengono intatto il vantaggio a +4 dalle inseguitrici. Continua il percorso del sorprendente Monopoli che strappa un punto anche con l’Avellino, al Veneziani è 1-1. Balzo in classifica del Sorrento che schianta il Giugliano nel derby e vola al quarto posto in solitaria scalando cinque posizioni in un colpo solo. Buon punto anche per la Cavese che strappa un pareggio al Massimino con il Catania per 1-1. Ancora un pareggio per la Casertana che non va oltre lo 0-0 con il Potenza. L’equilibrio di questa giornata si è riproposta anche

allo Zaccheria con un altro pareggio per 1-1 tra Foggia e Crotone. Nelle zone più basse della classifica pesante ko della Turris sconfitta tra le mura amiche del Liguori con il Messina.

Vittoria dell’Altamura ai danni del Trapani per 2-1, importante successo per il Latina che batte il Picerno 2-0 e torna a respirare. Conclude il turno la vittoria tra le ultime della classe della Juve Next Gen nei confini del Taranto fanalino di coda.

I Risultati del 17° turno

Benevento-Audace Cerignola 1-1

Sorrento-Giugliano 3-0

Avellino-Monopoli 1-1

Turris-Messina 1-2

Casertana-Potenza 0-0

Foggia-Crotone 1-1

Altamura-Trapani 2-1

Catania-Cavese 1-1

Latina-Picerno 2-0

Juve NG-Taranto 2-1

Classifica Girone C

Benevento 34

Cerignola 30

Monopoli 29

Sorrento 27

Avellino 26

Crotone 26

Potenza 26

Picerno 25

Catania 25

Giugliano 24

Trapani 24

Altamura 22

Cavese 21

Foggia 18

Casertana 17

Latina 17

Messina 16

Turris 11

Juve Next Gen 11

Taranto 3