Archiviato l’8° turno nel girone C, colpo del Giugliano a Latina, riscatto dell’Avellino a Crotone, pari per Benevento, Sorrento e Cavese, ko Turris e Casertana. Monopoli, Picerno e Benevento in vetta alla classifica.

Blitz Giugliano a Latina, riscatto Avellino

Giornata che si è aperta venerdì con il derby pugliese tra Foggia e Taranto, esordio per Capuano sulla panchina dei diavoli proprio contro il suo passato, allo Zaccheria vince il Foggia 2-0.

Gare del sabato inaugurate dalla rocambolesca vittoria del Potenza ai danni della Juve Next Gen per 2-3. Continua a volare il Monopoli che passa anche ad Altamura nell’altro derby pugliese di giornata 0-1. Buon punto per la Cavese sul campo del Picerno 1-1. Il blitz del Giugliano a Latina apre la domenica di C, impreziosita dalla perla di Capitan De Rosa che regala I tre punti ai tigrotti che continuano a navigare nelle zone alte della classifica. Pari per il Sorrento con il Trapani, pari anche per il Benevento che non va oltre lo 0-0 con il Messina, netto ko 1-3 per la Casertana che cade al Pinto contro il Catania. Ko anche la Turris sconfitta nettamente dall’Audace Cerignola, sugli scudi Salvemini autore di una doppietta. Riscatto dell’Avellino nel posticipo rifila un poker al Crotone allo scida.

I risultati del 9°Turno

Foggia-Taranto 2-0

Juve Next Gen-Potenza 2-3

Altamura-Monopoli 0-1

Picerno-Cavese 1-1

Casertana-Catania 1-3

Sorrento-Trapani 1-1

Messina-Benevento 0-0

Turris-Audace Cerignola 0-3

Crotone-Avellino 0-4