La psicosi da conflitto nucleare incide anche sugli acquisti dei bunker antiatomici. In questi giorni si registra un’impennata di richieste alla ditta “Minus Energie” di Mantova, specializzata nella costruzione di rifiugi sotterranei. Da giovedì – racconta Repubblica – scorso sono arrivate 7 richieste dal Lazio, 5 dal Piemonte, 5 dalla Lombardia, 4 dal Veneto, una dalla Campania, 6 dalla Toscana e 3 dalle Marche.

Cresce richiesta di acquisto rifiugi antiatomici

Dalla psicosi del Covid si è passati a quella della bomba nucleare. Le recenti minacce di Vladimir Putin e gli echi da Guerra Fredda hanno fatto schizzare la domanda di un bene che credevamo fosse confinato agli anni bui della cortina di ferro. Un bunker può costare dai 2mila ai 3mila euro a metro quadrato. Più o meno il costo complessivo per un rifugio medio oscilla trai 50 e i 90 mila euro. Viene ricavato a un metro e mezzo di profondità rispetto al piano campagna. Si può ottenere sia in città che in periferia. Somiglia molto a un garage o una cantina. Tuttavia è necessaria l’autorizzazione del Comune per avviare i lavori. L’ente rilascia l’ok entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Quanto si resiste?

In un rifugio antiatomico si può resistere, con scorte d’acqua e cibo, circa due mesi e mezzo, massimo tre mesi. Al momento a presentare richieste per la costruzione di queste speciali vie di fughe sotterranee sono soprattutto imprenditori o ricchi borghesi. Avvocati, radiologi, informatori farmaceutici. Tutti accomunati dalla stessa paura. A rivelarlo è la stessa azienda mantovana che li realizza. Si tratta ovviamente di uno spazio spoglio, povero di elementi e arredi. Prevede porte di cemento da 30 centimetri, impianti di ventilazione, cisterne d’acqua da mille litri, sistemi radio, bagni spartani e letti con materiali ignifughi. Mancano addirittura le piastrelle sul pavimento per evitare la formazione di vapore acqueo e di umidità. Parola d’ordine: sopravvivere.