Continua la saga sul futuro di Giovanni Di Lorenzo, il Napoli ha voluto un altro incontro con Mario Giuffredi procuratore del terzino impegnato in nazionale ad Euro 2024, nella quale sta continuando ad evidenziare le sue prestazioni in calo apparendo uno dei peggiori in questa rassegna europea.

Dall’incontro non appaiono esser trapelate nuove posizioni con la società che ha ribadito come il Calciatore sia incredibile, così come il procuratore nonostante piccoli segnali di disgelo, sembra manifestare ancora la voglia di cercare nuove soluzioni.

Di Lorenzo, per il Napoli è incedibile

L’obiettivo è ricucire lo strappo delle ultime settimane con l’entourage del terzino, attualmente impegnato agli Europei con la nazionale di Spalletti, che ha ribadito la volontà di voler lasciare Napoli. La posizione degli azzurri è chiara: sia lui che Kvaratskhelia sono ritenuti incedibili, con Conte che è da loro che vuole ripartire per la costruzione di una squadra competitiva che migliori il decimo posto dell’ultima stagione.